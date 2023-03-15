Европарламент призывает ЕС расширить санкции против Беларуси

Март, 15 в 16:12

Европейский парламент осудил систематические репрессии белорусского режима против народа, а также призвал к дальнейшим санкциям против этой страны.

Соответствующую резолюцию европарламентарии утвердили в среду, 15 марта.

Они осудили недавние приговоры с длительными тюремными сроками для журналиста Анджея Почобута, лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого и нескольких других людей.

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Эти решения свидетельствуют о стремлении режима Лукашенко подавить любую гражданскую активность в защите прав человека и все независимые СМИ в стране.

Депутаты Европарламента также осуждают тюремные сроки, заочно вынесенные лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим деятелям оппозиционного Координационного совета страны.

В резолюции резко осуждается участие Беларуси в войне России против Украины. Евродепутаты разочарованы тем, что Беларусь не была включена в недавно принятый ЕС 10-й пакет санкций против России.

Они хотят жестких ограничительных мер против Минска, в частности введение санкций против калийной отрасли, поскольку она является основным источником доходов белорусского режима.

Депутаты призвали ЕС и государства-члены расширить и усилить санкции против Беларуси, включить в них всех соучастников репрессий режима, в частности судей, прокуроров, правоохранителей, персонал тюрем и колоний, и обеспечить надлежащее выполнение ограничительных мер.