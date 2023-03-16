Март, 16 в 17:45

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины и хочет сделать это противостояние “еще более кровавым”.

Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.

— К сожалению, я вижу цель Китая в продолжении этой войны, в том, чтобы сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, что Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию, — отметил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что он не видит Китай, как посредника в переговорах России и Украины, поскольку это государство еще не определилось со своей ролью и тем, чего хочет.

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— Китаю нужно задуматься над тем, чего он хочет добиться в этой войне. Пока я оцениваю и вижу роль Китая скорее деструктивную, чем конструктивную, — добавил Науседа.

Напомним, что Китай предложил так называемый мирный план по завершению войны России против Украины.

В нем официальный Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”. О необходимости прекращения российской агрессии и вывода войск РФ в документе нет ни слова.