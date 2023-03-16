Тысячи снарядов и ракеты для MARS II: Германия передала Украине новую помощь
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II и артиллерийские снаряды.
Об этом свидетельствует обновленный список предоставленной официальным Берлином помощи, обнародованный на сайте правительства ФРГ. Список включает в себя перечень летальной и нелетальной помощи.
Согласно обновленным данным, украинская армия в новом пакете получила:
- 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается;
- боеприпасы для РСЗО MARS II (количество не приведено);
- 500 пистолетов SFP9;
- еще два автопогрузчика (к шести ранее поставленным);
- четыре мобильных антенно-мачтовых системы (ранее было предоставлено 30 единиц);
- два ангарных тента;
- 25 генераторов (ранее Берлин передал 270 генераторов).
Кроме того, Германия в ближайшее время планирует доставить Украине более 5 тыс. снарядов калибра 155 мм и ракеты к зенитным ракетным комплексам ПВО Iris-T SLM.
Из соображений безопасности немецкое правительство воздерживается от деталей о способах транспортировки вооружения и датах поставок.
Оружие поставляют как со складов Бундесвера, так и от германской промышленности (поставки финансируются из фондов федерального правительства).
Германия в 2023 году выделяет €2,2 млрд на финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности. Средства должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку Украины.
Недавно сообщалось, что украинские военные в Германии завершают обучение на боевых танках Leopard 2. Всего до конца года ФРГ планирует обучить 3 тыс. военных ВСУ.
Источник: Сайт правительства Германии