Март, 16 в 16:56

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II и артиллерийские снаряды.

Об этом свидетельствует обновленный список предоставленной официальным Берлином помощи, обнародованный на сайте правительства ФРГ. Список включает в себя перечень летальной и нелетальной помощи.

Согласно обновленным данным, украинская армия в новом пакете получила:

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5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается;

боеприпасы для РСЗО MARS II

500 пистолетов SFP9;

еще два автопогрузчика (к шести ранее поставленным);

четыре мобильных антенно-мачтовых системы (ранее было предоставлено 30 единиц);

два ангарных тента;

25 генераторов (ранее Берлин передал 270 генераторов).

Кроме того, Германия в ближайшее время планирует доставить Украине более 5 тыс. снарядов калибра 155 мм и ракеты к зенитным ракетным комплексам ПВО Iris-T SLM.

Из соображений безопасности немецкое правительство воздерживается от деталей о способах транспортировки вооружения и датах поставок.

Оружие поставляют как со складов Бундесвера, так и от германской промышленности (поставки финансируются из фондов федерального правительства).

Германия в 2023 году выделяет €2,2 млрд на финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности. Средства должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку Украины.

Недавно сообщалось, что украинские военные в Германии завершают обучение на боевых танках Leopard 2. Всего до конца года ФРГ планирует обучить 3 тыс. военных ВСУ.

Источник: Сайт правительства Германии