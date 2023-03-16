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Тысячи снарядов и ракеты для MARS II: Германия передала Украине новую помощь

Юлия Соколова, редактор ленты
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II и артиллерийские снаряды.

Об этом свидетельствует обновленный список предоставленной официальным Берлином помощи, обнародованный на сайте правительства ФРГ. Список включает в себя перечень летальной и нелетальной помощи.

Согласно обновленным данным, украинская армия в новом пакете получила:

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  • 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается;
  • боеприпасы для РСЗО MARS II (количество не приведено);
  • 500 пистолетов SFP9;
  • еще два автопогрузчика (к шести ранее поставленным);
  • четыре мобильных антенно-мачтовых системы (ранее было предоставлено 30 единиц);
  • два ангарных тента;
  • 25 генераторов (ранее Берлин передал 270 генераторов).

Кроме того, Германия в ближайшее время планирует доставить Украине более 5 тыс. снарядов калибра 155 мм и ракеты к зенитным ракетным комплексам ПВО Iris-T SLM.

Из соображений безопасности немецкое правительство воздерживается от деталей о способах транспортировки вооружения и датах поставок.

Оружие поставляют как со складов Бундесвера, так и от германской промышленности (поставки финансируются из фондов федерального правительства).

Германия в 2023 году выделяет €2,2 млрд на финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности. Средства должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку Украины.

Недавно сообщалось, что украинские военные в Германии завершают обучение на боевых танках Leopard 2. Всего до конца года ФРГ планирует обучить 3 тыс. военных ВСУ.

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Источник: Сайт правительства Германии

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