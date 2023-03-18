Март, 18 в 10:44

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила поддержку Украины в развязанной РФ полномасштабной войне. Политик осудила агрессию и отметила, что ее страна никогда не будет “на стороне убийц”.

Об этом Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1.

По ее словам, граждане Молдовы должны знать, кто “наши друзья, а кто враги”.

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– Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны, – заявила Санду.

Она напомнила, что РФ пытается свергнуть конституционный строй в Молдове, вмешаться во внутренние дела страны, распространять пропаганду и дезинформацию.

– Когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги, – подчеркнула президент.

Санду добавила, что Молдова получает ресурсы для развития от Румынии, Евросоюза, США и Японии.

– Сколько денег поступило от Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война, – проинформировала она.

В пятницу, 17 марта, Майя Санду выступила с неанонсированной речью в парламенте Молдовы. Она призвала правительство страны к решительным действиям, “чтобы остановить любые попытки дестабилизировать страну”. Кроме того, президент призвала все государственные учреждения “бороться с отравляющей людей пропагандой, обеспечить правильное, понятное и своевременное информирование граждан”.

Как известно, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные разведки, что РФ планирует организовать госпереворот в Молдове.

Эту информацию впоследствии подтвердила президент Молдовы Майя Санду, уточнив, что план РФ предусматривает диверсии, захват заложников и зданий органов госвласти.

В последнее время Кишинев охватили антиправительственные протесты, преимущественно организованные дружественной к РФ молдавской партией Шор. Не обошлось без столкновений между митингующими и полицией.

Источник: NewsMaker