Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил против присутствия в Совете Европы работников, являющихся гражданами России.

Соответствующее письмо политик адресовал генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и действующему главе Комитета министров СЕ, главе МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Рейнсалу обратил внимание, что российские граждане продолжают занимать разные должности в организации, и призвал найти решение этой проблемы.

Министр подчеркнул, что пребывание россиян в Совете Европы может подорвать доверие к этой организации.

Amid Russia’s ongoing war in #Ukraine & complete disregard for intl. law, there cannot be Russian citizens among the staff of the Council of Europe.

This undermines the credibility of @coe which aims to protect human rights, democracy & rule of law.

⬇️My official letter: pic.twitter.com/EViIZGhbpX

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 18, 2023