Март, 18 в 15:10

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил против присутствия в Совете Европы работников, являющихся гражданами России.

Соответствующее письмо политик адресовал генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и действующему главе Комитета министров СЕ, главе МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Рейнсалу обратил внимание, что российские граждане продолжают занимать разные должности в организации, и призвал найти решение этой проблемы.

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Министр подчеркнул, что пребывание россиян в Совете Европы может подорвать доверие к этой организации.

– Учитывая продолжающуюся захватническую войну РФ против Украины и полное игнорирование Россией международного права, недопустимо, чтобы российские граждане продолжали работать в Совете Европы. Это дискредитирует организацию, основанную для защиты и усиления наших общих ценностей – прав человека, демократии и верховенства права в Европе. Также нельзя недооценивать риски внешнего давления на сотрудников, — подчеркнул Рейнсалу.

Amid Russia’s ongoing war in #Ukraine & complete disregard for intl. law, there cannot be Russian citizens among the staff of the Council of Europe. This undermines the credibility of @coe which aims to protect human rights, democracy & rule of law. ⬇️My official letter: pic.twitter.com/EViIZGhbpX — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 18, 2023

Он добавил, что именно поэтому нужно предпринять шаги по сохранению доверия к Совету Европы. Рейнсалу призвал активизировать обсуждение.

По словам министра, нельзя допустить, чтобы этот вопрос дискредитировал саммит глав государств и правительств Совета Европы, который состоится 16-17 мая в Исландии. Это будет четвертый саммит в истории СЕ. Поводом к его созыву стало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Отдельное заявление Рейнсалу обнародовала пресс-служба МИД Эстонии. В нем министр напомнил, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей из своего состава Россию из-за войны и пренебрежения принципами международного права.

– В то же время мы не можем выполнить только часть уравнения. Мы должны найти выход из ситуации, когда даже через год захватнической войны граждане РФ продолжают работать в Совете Европы. Это явно наносит ущерб доверию к организации… Кроме того, мы не можем недооценивать связанные с этим риски безопасности, — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он обратил внимание, что отец одного из россиян-сотрудников Совета Европы является генералом Службы внешней разведки РФ.

Рейнсалу добавил, что международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы повысить цену агрессии, пока она не станет невыносимой для России. А этому будет способствовать снижение влияния и роли РФ на международной арене.

Как известно, в марте прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала исключение РФ из организации из-за войны в Украине.

С 16 сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Источник: МИД Эстонии