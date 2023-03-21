Март, 20 в 23:24

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обнародовал заявление от своего имени, в котором решение МУС “принял к сведению”.

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— ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине, — говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером.

Кроме этого, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия также не подписала.

Ожидается, что ордер на арест президента РФ будет фигурировать и в выводах заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.