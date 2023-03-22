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Парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
парламент Швеції Риксдаг
Фото: Depositphotos

Парламент Швеции (Риксдаг) проголосовал за вступление страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщает Aftonbladet, историческое решение было принято после того, как сегодня, 22 марта, парламент обсудил законодательство о НАТО.

После того, как социал-демократы изменили свою позицию относительно членства в НАТО в мае 2022 года, широкое большинство в парламенте хотело присоединиться к Североатлантическому договору.

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Фактическое решение приняли после голосования в парламенте с результатом 269 “за” и 37 голосов “против”.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на членство в НАТО после полномасштабного российского вторжения в Украину. Теперь все 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать заявки. Венгрия и Турция единственные, кто пока этого не сделал.

В конце февраля правительство Венгрии сообщало, что страна может отдать окончательный голос за ратификацию заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО не ранее второй половины марта.

В начале марта президент Венгрии Каталин Новак призвала депутатов как можно скорее ратифицировать заявки.

14 марта стало известно, что депутаты от правящей партии Венгрии снова хотят перенести заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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Источник: Aftonbladet

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