Президент Венгрии призвала парламент ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Март, 01 в 16:19

Президент Венгрии Каталин Новак призвала депутатов венгерского парламента как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня Национальное собрание начинает обсуждение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Некоторые считают, что это простой, технический вопрос. Это не так. Это сложное решение, с серьезными последствиями, поэтому оно требует тщательного рассмотрения. Моя позиция четкая: в нынешней ситуации вступление Швеции и Финляндии является оправданным. Я верю, что Национальное собрание примет мудрое решение как можно быстрее, — говорится в заметке Новак.

Сегодня, 1 марта, в парламенте Финляндии одобрили вступление страны в НАТО. За — проголосовали 184 депутата, против высказались семеро. Финляндия может вступить в НАТО, если это решение поддержат Турция и Венгрия.

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Источник: Каталин Новак