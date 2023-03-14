Март, 14 в 20:30

Депутаты от правящей партии Венгрии снова хотят перенести заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщила венгерский депутат от оппозиционной партии Демократическая коалиция Агнеш Вадаи.

Она отметила, что получила письмо от вице-премьера Жолта Шемьена, что правящая партия Фидес и христианские демократы хотят снова отложить парламентскую сессию, которая должна была начаться в следующий понедельник.

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Это означает дальнейшую задержку ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

– Только что получила письмо от Шемьена. Правящие партии не хотят проводить парламентскую сессию на следующей неделе. Ратификация вступления Финляндии и Швеции в НАТО снова будет отложена. Это правительство пророссийское, антиевропейское, а теперь и антинатовское! – подчеркнула Вадаи.

Западные СМИ со ссылкой на партию Фидес сообщают, что парламент Венгрии не проведет заседание на следующей неделе из-за “задержки переговоров с Брюсселем”. Между страной и Еврокомиссией сейчас происходит спор относительно выделения средств ЕС.

Швеция и Финляндия еще в прошлом году подали заявки на членство в НАТО – после того, как российские войска вторглись в Украину. Теперь все 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать заявки. Венгрия и Турция являются единственными, кто пока этого не сделал.

В конце февраля правительство Венгрии сообщало, что страна может отдать окончательный голос за ратификацию заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО не ранее второй половины марта.

В начале марта президент Венгрии Каталин Новак призвала депутатов как можно скорее ратифицировать заявки.

Источник: Facebook-страница Агнеш Вадаи