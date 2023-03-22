В Бразилии заявили, что будут придерживаться решения МУС по ордеру на арест Путина
Бразилия уважает и будет выполняет решение Международного уголовного суда в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Об этом в интервью бразильской газете Metrópoles заявил министр иностранных дел страны Мауро Виейра.
Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он посетит Бразилию, Виейра сказал, что присутствие диктатора в любой стране, которая является частью МУС, может вызвать “осложнения”.
— У любого, кто едет в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть осложнения, я в этом не сомневаюсь, — сказал министр.
Виейра также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.
Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС. Россия этот документ не ратифицировала.
Источник: Metrópoles