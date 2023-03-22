В Бразилии заявили, что будут придерживаться решения МУС по ордеру на арест Путина

Март, 22 в 18:32

Бразилия уважает и будет выполняет решение Международного уголовного суда в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью бразильской газете Metrópoles заявил министр иностранных дел страны Мауро Виейра.

Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он посетит Бразилию, Виейра сказал, что присутствие диктатора в любой стране, которая является частью МУС, может вызвать “осложнения”.

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— У любого, кто едет в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть осложнения, я в этом не сомневаюсь, — сказал министр.

Виейра также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.

Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС. Россия этот документ не ратифицировала.

Источник: Metrópoles