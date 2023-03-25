Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании — Сийярто

Март, 25 в 17:48

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач заявил, что Сийярто считает, что якобы “венгерские школы в Украине в опасности”.

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

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— Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности, — сказал венгерский глава МИД.

2/2 He recalled that while 1,300 Hungarian schools and kindergartens are accepting children and students who are refugees from Ukraine, 99 Hungarian primary and secondary schools in Ukraine are in danger of being closed due to the Ukrainian education law. pic.twitter.com/Fzb72pi9AQ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 25, 2023

Он заявил, что 1 300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и заявил, что якобы “99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании”.

Закон об образовании был принят в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но несколько предметов могут преподаваться на двух и более языках.

Венгрия была сразу среди нескольких стран, которые выступили с критикой украинского образовательного закона. В то же время, Совет Европы одобрил украинский закон об образовании.