Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании — Сийярто

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач заявил, что Сийярто считает, что якобы “венгерские школы в Украине в опасности”.

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

2/2 He recalled that while 1,300 Hungarian schools and kindergartens are accepting children and students who are refugees from Ukraine, 99 Hungarian primary and secondary schools in Ukraine are in danger of being closed due to the Ukrainian education law. pic.twitter.com/Fzb72pi9AQ

