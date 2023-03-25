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Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании — Сийярто

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Петер Сійярто
Фото: Depositphotos

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач заявил, что Сийярто считает, что якобы “венгерские школы в Украине в опасности”.

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

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— Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности, — сказал венгерский глава МИД.

Он заявил, что 1 300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и заявил, что якобы “99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании”.

Закон об образовании был принят в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но несколько предметов могут преподаваться на двух и более языках.

Венгрия была сразу среди нескольких стран, которые выступили с критикой украинского образовательного закона. В то же время, Совет Европы одобрил украинский закон об образовании.

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