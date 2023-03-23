Венгрия продолжает обнулять свою репутацию: Подоляк о заявлении Будапешта насчет ареста Путина

Март, 23 в 20:31

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление чиновника из кабинета венгерского премьера Виктора Орбана, что Будапешт не будет арестовывать Путина на своей территории, несмотря на ордер МУС.

В эфире телемарафона Единые новости Подоляк сказал, что это вопрос того, хочет ли власть Венгрии придерживаться Римского статута.

— Мир – это же не какая-то абстракция и межгосударственные отношения – не абстракция. Или ты подписываешь документы (Международное право, Римский статут) для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. Или ты ведешь себя как человек, который не держит свое слово. То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию. А после этого она определенно будет иметь другие трудности общения в Европейском Союзе. Речь идет о кредитах, деньгах, рынках сбыта, — сказал он.

Подоляк добавил, что страны, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, после ордера Путина на арест должны для себя выбрать: они на стороне международного порядка или на стороне преступления.

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Министр кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что международный ордер на арест Путина за военные преступления, совершенные в Украине, не имеет обязательной силы для Будапешта.

Он сказал, что несмотря на подписание и ратификацию Римского статута Венгрией, этот договор не был встроен в венгерскую правовую систему и арест противоречил бы конституции страны.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.