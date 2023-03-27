Танки Challenger уже в Украине: Резников показал новую технику ВСУ

Март, 27 в 20:39

Министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику, которую ВСУ уже получили от западных партнеров.

Речь идет о британских танках Challenger 2, американских боевых машинах Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.

— Сегодня имел честь совместно с командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях, — говорится в сообщении Минобороны.

Резников отметил, что еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной.

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— Стойкость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. Да, пройден большой путь. И много еще впереди. Все наши города будут освобождены, мы выйдем на границы, международно признанные в 1991 году. А эта новая техника составит хорошую компанию своим “собратьям” на поле боя, — отметил министр обороны.

Вскоре преимущества новой техники благодаря украинским военным почувствуют на себе российские оккупанты.

Отметим, что ВСУ получили от Британии 14 танков Challenger 2, 40 БМП Marder и минимум 90 БТР Stryker.