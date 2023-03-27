В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии — Spiegel

Март, 27 в 17:08

Примерно через два месяца после решения немецкого правительства о поставках тяжелых боевых танков в Украину прибыли танки Leopard 2.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что Украина получила все обещанные Германией 18 танков Leopard 2 и около 40 БМП Marder.

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Последние танки покинули немецкую территорию еще в конце прошлой недели и теперь пересекли украинскую границу.

20 марта Вооруженные силы Норвегии сообщали, что Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2.

Отмечалось, что танки Leopard уже прибыли в Украину. Сейчас продолжается обучение личного состава в Польше под эгидой Европейского Союза.

Несколькими днями ранее в Украину прибыли первые французские легкие танки AMX-10 RC, часть из которых уже отправилась на передовую.