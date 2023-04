В Совбезе ООН с 1 апреля председательствует Россия

Россия с 1 апреля принимает на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на условиях очередности.

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.

— United Nations (@UN) April 1, 2023