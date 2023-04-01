Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Совбезе ООН с 1 апреля председательствует Россия

Валентина Летяк, редактор ленты
радбез оон
Фото: Depositphotos

Россия с 1 апреля принимает на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на условиях очередности.

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

 

Сейчас смотрят

Председательство в Совбезе ООН ежемесячно поочередно меняется между членами этого органа. В Совет безопасности входят пять постоянных членов ООН (РФ, Великобритания, Франция, США и Китай), которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

То, что в течение апреля страна-агрессор будет председательствовать в СБ ООН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет надругательством над принципами международного права из-за множества преступлений, которые совершает Россия, развязав кровавую войну против Украины и прибегая к ядерному шантажу.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия еще в 1991 году незаконно стала постоянным членом Совбеза ООН вместо СССР.

Накануне Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете безопасности ООН.

Читайте
Как выгнать Россию из Совбеза ООН? Кулеба дал четкий ответ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка