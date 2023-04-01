В Совбезе ООН с 1 апреля председательствует Россия

Апрель, 01 в 11:42

Россия с 1 апреля принимает на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на условиях очередности.

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

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Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April. Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq — United Nations (@UN) April 1, 2023

Председательство в Совбезе ООН ежемесячно поочередно меняется между членами этого органа. В Совет безопасности входят пять постоянных членов ООН (РФ, Великобритания, Франция, США и Китай), которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

То, что в течение апреля страна-агрессор будет председательствовать в СБ ООН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет надругательством над принципами международного права из-за множества преступлений, которые совершает Россия, развязав кровавую войну против Украины и прибегая к ядерному шантажу.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия еще в 1991 году незаконно стала постоянным членом Совбеза ООН вместо СССР.

Накануне Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете безопасности ООН.