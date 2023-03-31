Март, 31 в 15:38

Председательство страны-агрессора РФ в Совбезе ООН с 1 апреля является надругательством над принципами международного права.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля – это очередное изнасилование международного права, — отметил он.

Подоляк напомнил о множестве преступлений, которые совершает Россия, развязав кровавую войну против Украины и прибегая к ядерному шантажу.

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– Субъект, который ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью, не может возглавлять главный орган безопасности в мире, — написал Подоляк.

Головування Рф у Раді безпеки ООН із 1 квітня – це чергове зґвалтування міжнародного права. Суб’єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою, не може очолювати головний безпековий орган у світі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023

Как известно, председательство в Совбезе ООН каждый месяц поочередно меняется между членами этого органа. И в апреле, по плану, председательствовать должна Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это “плохой шуткой”. В украинском МИД настаивают, что Россия в 1991 году незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН вместо СССР.

– Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом за похищение детей. Мир не может быть безопасным, пока Россия в Совбезе ООН, — подчеркнул Кулеба накануне.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

В МИД Украины неоднократно призывали исключить РФ из Совбеза ООН.

В США заявляли, что консультируются со странами мира по реформе Совбеза ООН. В то же время в Вашингтоне настаивают, что пока не существует международно-правового способа исключить РФ из Совбеза.