Председательство страны-агрессора РФ в Совбезе ООН с 1 апреля является надругательством над принципами международного права.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк напомнил о множестве преступлений, которые совершает Россия, развязав кровавую войну против Украины и прибегая к ядерному шантажу.

Как известно, председательство в Совбезе ООН каждый месяц поочередно меняется между членами этого органа. И в апреле, по плану, председательствовать должна Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это “плохой шуткой”. В украинском МИД настаивают, что Россия в 1991 году незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН вместо СССР.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023