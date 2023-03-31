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Факты / Україна

Надругательство над международным правом: Подоляк прокомментировал председательство РФ в Совбезе ООН

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Председательство страны-агрессора РФ в Совбезе ООН с 1 апреля является надругательством над принципами международного права.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля – это очередное изнасилование международного права, — отметил он.

Подоляк напомнил о множестве преступлений, которые совершает Россия, развязав кровавую войну против Украины и прибегая к ядерному шантажу.

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– Субъект, который ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью, не может возглавлять главный орган безопасности в мире, — написал Подоляк.

Как известно, председательство в Совбезе ООН каждый месяц поочередно меняется между членами этого органа. И в апреле, по плану, председательствовать должна Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это “плохой шуткой”. В украинском МИД настаивают, что Россия в 1991 году незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН вместо СССР.

– Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом за похищение детей. Мир не может быть безопасным, пока Россия в Совбезе ООН, — подчеркнул Кулеба накануне.

В МИД Украины неоднократно призывали исключить РФ из Совбеза ООН.

В США заявляли, что консультируются со странами мира по реформе Совбеза ООН. В то же время в Вашингтоне настаивают, что пока не существует международно-правового способа исключить РФ из Совбеза.

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