Россия 32 года назад, незаконно заняла место СССР. Кулеба призывает изгнать страну-агрессора из Совбеза ООН

Март, 15 в 19:32

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает исключить Россию из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Об этом он написал в колонке для американского издания The Hill.

Министр отметил, что представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН в декабре 1991 года. По его словам, тогда ни одна правовая процедура, определенная уставом ООН, не была соблюдена.

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– Простая смена таблички Советский Союз на табличку Российская Федерация стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад, – отметил он.

Как пишет Кулеба, война России против Украины должна завершиться сокрушительным поражением для Путина, а ее следствием должно стать фундаментальное переосмысление глобальной системы безопасности и реформа международных институтов, которые призваны поддерживать и восстанавливать мир.

– Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать ставить под сомнение легитимность всей системы ООН,– подчеркнул министр.

Напомним, еще в декабре прошлого года Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания РФ в ООН, лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из организации в целом.