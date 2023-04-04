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Мне стыдно: вице-канцлер Германии извинился за долгие поставки оружия Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Роберт Габек
Фото: Getty Images

Вице-канцлер Германии Роберт Габек извинился за опоздание с поставками оружия воинам Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По словам немецкого политика, накануне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины представители правительства ФРГ устраивали дебаты о реальной угрозе со стороны РФ, однако обсуждение так и не принесло никакого результата.

— Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мне очень стыдно за все это, — заявил Габек Зеленскому.

Роберт Габек отметил, что пытался тогда влиять на ситуацию в немецком правительстве. Его задачей было помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и больше. Вице-канцлер Германии извинился за опоздание с поставками оружия.

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