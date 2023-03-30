Германия подтвердила передачу Украине 18 Leopard и 40 БМП Marder — Правительство
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Германия подтвердила, что передала Украине все обещанные 18 танков Leopard 2A6 вместе с боеприпасами. Кроме того, в Украину прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Кроме того, Германия передала две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и две машины разминирования WISENT.
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Также Украина получила 28 грузовиков Zetros, 40 тысяч аптечек и 103 тысячb турникетов.
Напомним, что в среду, 29 марта, бюджетный комитет Бундестага в Германии одобрил предоставление еще €12 млрд на военную помощь Украине.
Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.