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Факты / Україна

Германия подтвердила передачу Украине 18 Leopard и 40 БМП Marder — Правительство

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Германия подтвердила передачу Украине 18 Leopard и 40 БМП Marder — Правительство
Фото: Getty Images

Германия подтвердила, что передала Украине все обещанные 18 танков Leopard 2A6 вместе с боеприпасами. Кроме того, в Украину прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и две машины разминирования WISENT.

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Также Украина получила 28 грузовиков Zetros, 40 тысяч аптечек и 103 тысячb турникетов.

Напомним, что в среду, 29 марта, бюджетный комитет Бундестага в Германии одобрил предоставление еще €12 млрд на военную помощь Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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