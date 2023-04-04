Процесс уже идет: секретарь СНБО спрогнозировал, когда произойдет распад РФ

Апрель, 04 в 0:36

Западные страны должны готовиться к распаду и развалу страны-агрессора Российской Федерации, потому что Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии иностранным журналистам.

Он утверждает, что саммит российского диктатора Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином лишь подтвердил факт, о котором Украина давно знала: РФ рискует развалиться на части из-за собственной слабости.

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— Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет. Это исторический процесс, а историю не остановить, — заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, распад Российской Федерации может впечатлить. Данилов предполагает, что это может произойти в течение трех, пяти или семи лет.