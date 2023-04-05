Зеленский: Агрессия РФ доказывает, что только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными
Российская агрессия однозначно доказывает, что только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя вступление Финляндии в НАТО.
— Я поздравляю весь народ Финляндии и лично господина президента. С надежной гарантией безопасности — коллективной гарантией. Российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными. Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости — скорость решений по безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур, — сказал он.
По словам главы государства, саммит НАТО в этом году в Вильнюсе заслуживает быть достаточно амбициозным.
— Чем амбициознее тот, кто бережет свободу, тем меньше возможностей для агрессии у того, кто хочет зла. Будет день, когда и для нашей страны безопасность будет гарантирована, — подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что постоянно находится на связи с командующими, которые противостоят российской армии на поле боя.
— Весь день готовимся и к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю. Они важные, смелые, амбициозные. Как это является правилом для Украины. Держим под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину — ни извне, ни изнутри — ни у кого не получится, — добавил он.