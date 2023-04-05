Апрель, 04 в 22:58

Российская агрессия однозначно доказывает, что только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя вступление Финляндии в НАТО.

— Я поздравляю весь народ Финляндии и лично господина президента. С надежной гарантией безопасности — коллективной гарантией. Российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными. Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости — скорость решений по безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур, — сказал он.

По словам главы государства, саммит НАТО в этом году в Вильнюсе заслуживает быть достаточно амбициозным.

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— Чем амбициознее тот, кто бережет свободу, тем меньше возможностей для агрессии у того, кто хочет зла. Будет день, когда и для нашей страны безопасность будет гарантирована, — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что постоянно находится на связи с командующими, которые противостоят российской армии на поле боя.