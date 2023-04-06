Польша будет лоббировать среди стран НАТО предоставление Украине современных самолетов — Дуда
Украина должна иметь авиацию, способную противостоять РФ в воздухе, поэтому Польша продолжит передачу МиГов-29 и будет лоббировать предоставление современных истребителей, соответствующих стандартам НАТО.
Об этом в интервью Польскому радио заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, когда они получат из Южной Кореи все 48 заказанных FA-50, они смогут постепенно передать Киеву истребители МиГ-29.
В то же время вопрос о передаче Украине F-16 Дуда назвал сложным.
— Во-первых, у нас их сравнительно мало. Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов, — подытожил президент Польши.
Накануне президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским заявил, что Варшава уже передала Киеву восемь самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще шесть истребителей.