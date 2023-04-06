Польша будет лоббировать среди стран НАТО предоставление Украине современных самолетов — Дуда

Апрель, 06 в 14:15

Украина должна иметь авиацию, способную противостоять РФ в воздухе, поэтому Польша продолжит передачу МиГов-29 и будет лоббировать предоставление современных истребителей, соответствующих стандартам НАТО.

Об этом в интервью Польскому радио заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, когда они получат из Южной Кореи все 48 заказанных FA-50, они смогут постепенно передать Киеву истребители МиГ-29.

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В то же время вопрос о передаче Украине F-16 Дуда назвал сложным.

— Во-первых, у нас их сравнительно мало. Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов, — подытожил президент Польши.

Накануне президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским заявил, что Варшава уже передала Киеву восемь самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще шесть истребителей.