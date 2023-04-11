Исследуем масштабы и вероятные последствия: в Пентагоне расследуют “утечку” секретных документов

Апрель, 11 в 0:03

В Министерстве обороны США пытаются определить масштабы якобы утечки секретной информации, о которой стало известно недавно.

Об этом заявил помощник министра обороны США Крис Мигер. По его словам, публикация документов в интернете — это очень серьезная угроза национальной безопасности, которая может способствовать распространению дезинформации.

Однако он отказался комментировать, являются ли документы подлинными. Мигер отметил, что Пентагон изучает этот вопрос. Представителя Пентагона рассказал, что Минобороны США круглосуточно работают над установлением масштабов утечки и вероятных последствий.

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— Сейчас мы расследуем, как это произошло, исследуем масштаб проблемы. Были приняты меры, чтобы внимательнее изучить, как и кому распространяется информация такого типа. Мы также до сих пор пытаемся оценить, что там может быть, — утверждает помощник главы Пентагона.

Мигер отметил, что министра обороны США Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке 6 апреля. На выходных американские официальные лица связались с союзниками и партнерами, которых это могло касаться.

По его словам, вероятно, документы такого формата используют для отчетов перед высшим руководством, но некоторые сведения были изменены.