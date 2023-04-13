Значительная часть сфабрикована: Южная Корея об утечке документов Пентагона

“Значительная часть” информации в секретных документах США, которая попала в социальные сети, сфабрикована, заявили в администрации президента Южной Кореи.

— Относительно вероятного прослушивания правительством США, министры обороны двух стран согласились, что “значительная часть” документов была сфабрикована, — говорится в заявлении.

В то же время в Сеуле не уточняют, считают ли они сфабрикованными только те документы, которые касаются Южной Кореи, или всю утечку.

Кстати, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает очень чувствительными для американской стороны именно те документы из утечки, которые касаются прослушивания разговоров правительства Южной Кореи относительно боеприпасов для Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что слитые документы Пентагона содержат очень много информации, которая не соответствует действительности хотя бы потому, что потеряла свою актуальность.

Источник : Sky News

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