Дмитрий Кулеба едет с визитом в Багдад: в МИД назвали цель
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 апреля, посетит с рабочим визитом столицу Ирака Багдад.
Об этом сообщило иракское издание Shafaq News со ссылкой на заявление МИД Ирака.
По словам спикера МИД Ирака Ахмада аль-Саххафа, целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области.
В иракском ведомстве добавили, что во время визита глава украинского МИД встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани и вице-премьер-министром и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.
В МИД Украины подтвердили поездку Кулебы на Ближний Восток. Ее цель — продолжение стратегии открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан.
— Стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях, — говорится в заявлении.
В феврале этого года Дмитрий Кулеба уже встречался с Фуадом Хусейном. На своей странице в Twitter он тогда сообщил, что пригласил Ирак присоединиться к воплощению украинской формулы мира.
Источник: Shafaq News, МИД Украины
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