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Юлия Соколова, редактор ленты

Россия должна проиграть войну, иначе она нападет на другую страну – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

России нельзя позволить выиграть полномасштабную войну против Украины, поскольку в случае победы агрессор совершит нападение на другую страну.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с лидером Италии Серджо Маттареллой.

Он прокомментировал опасные призывы, которые начали раздаваться в мире, к скорейшему завершению войны и прекращению помощи для Украины.

– Любой, кто призывает к прекращению помощи Украине сегодня, в условиях продолжающейся российской агрессии, фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину, – отметил Дуда.

Он напомнил, что РФ является большой страной с соответствующими возможностями, поэтому без помощи Украина не сможет победить. Если же Россия выиграет войну, то это станет лишь первым шагом на пути распространения ее “господства над народами этой части Европы”.

Дуда добавил, что поляки хорошо знают “эту русскую жадность властвовать над другими народами” и порабощать их. Именно поэтому граждане Польши поддерживают украинцев, которые стремятся отстоять свою свободу и независимость.

– Мы их поддерживаем и будем поддерживать. И мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине непрерывно, пока война не закончится без победы РФ. Россия не может выиграть эту войну. Если она выиграет эту войну, РФ нападет на другую страну, – подчеркнул Дуда.

По словам политика, в этом вопросе они единодушны с президентом Италии и имеют одинаковую позицию.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что поражение Украины в войне приведет к потере мира на десятилетия. Победа РФ, в частности, может подтолкнуть Китай напасть на Тайвань уже “на следующий день”.

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Россия должна проиграть войну, иначе она нападет на другую страну – Дуда

Источник: Polskie Radio 24

Анджей Дуда, Война в Украине, Польша, Російська агресія
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