Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Мировые новости
Юлия Соколова, редактор ленты

”Утечка” секретных документов: в Пентагоне сообщили, когда будут первые выводы

Пентагон
Фото: Getty Images

Министерство обороны США получит предварительные выводы о вероятном “сливе” секретных военных документов в сеть в течение 45 дней.

Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Пентагон продолжает активно заниматься этим инцидентом и серьезно относится к “утечке”. Министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники Пентагона проводят ежедневные совещания, чтобы проанализировать масштаб возможного разглашения данных и принять меры по смягчению последствий.

Будет проведен всесторонний анализ безопасности, программ и процедур Пентагона.

– В течение 45 дней министр получит первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур, связанных с защитой секретной информации, — подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Пентагон тесно контактирует с Белым домом, Конгрессом США, союзниками и партнерами по этому вопросу.

Сингх также напомнила, что расследование “утечки” документов осуществляет Министерство юстиции США.

Как известно, в сети в последнее время появились якобы засекреченные военные документы США. Среди прочего, они включают оценки американской разведки о ходе войны в Украине и якобы содержат данные о вооружении для ВСУ перед контрнаступлением.

По подозрению в причастности к “утечке” задержали 21-летнего военнослужащего национальной гвардии Джека Тейшейру. Ему предъявлены обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов.

В Белом доме не исключают, что “слитые” документы Пентагона могут содержать неполную информацию, или вообще являются подделкой.

Читайте также
Утечка секретных данных США является специальной информационной операцией — Буданов
Кирило Буданов

Источник: Минобороны США

Война в Украине, Пентагон, Разведка, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Имею честь сегодня быть здесь: Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке
Зеленський в Авдіївці
Как повлияет на Украину запрет импорта зерна тремя странами ЕС: ответ Минагрополитики
Зерно, збір урожаю
Объявлено подозрение “директору” Запорожской АЭС Романенко — СБУ
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
В Британии считают, что только деоккупация Крыма закончит войну — The Guardian
“Утечка” секретных документов: в Пентагоне сообщили, когда будут первые выводы
В Минэнергетики заявили об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС
“Утечка” секретных документов: в Пентагоне сообщили, когда будут первые выводы
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь