Министерство обороны США получит предварительные выводы о вероятном “сливе” секретных военных документов в сеть в течение 45 дней.

Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Пентагон продолжает активно заниматься этим инцидентом и серьезно относится к “утечке”. Министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники Пентагона проводят ежедневные совещания, чтобы проанализировать масштаб возможного разглашения данных и принять меры по смягчению последствий.

Будет проведен всесторонний анализ безопасности, программ и процедур Пентагона.

– В течение 45 дней министр получит первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур, связанных с защитой секретной информации, — подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Пентагон тесно контактирует с Белым домом, Конгрессом США, союзниками и партнерами по этому вопросу.

Сингх также напомнила, что расследование “утечки” документов осуществляет Министерство юстиции США.

Как известно, в сети в последнее время появились якобы засекреченные военные документы США. Среди прочего, они включают оценки американской разведки о ходе войны в Украине и якобы содержат данные о вооружении для ВСУ перед контрнаступлением.

По подозрению в причастности к “утечке” задержали 21-летнего военнослужащего национальной гвардии Джека Тейшейру. Ему предъявлены обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов.

В Белом доме не исключают, что “слитые” документы Пентагона могут содержать неполную информацию, или вообще являются подделкой.

Источник: Минобороны США

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