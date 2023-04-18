”Утечка” секретных документов: в Пентагоне сообщили, когда будут первые выводы
Министерство обороны США получит предварительные выводы о вероятном “сливе” секретных военных документов в сеть в течение 45 дней.
Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, Пентагон продолжает активно заниматься этим инцидентом и серьезно относится к “утечке”. Министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники Пентагона проводят ежедневные совещания, чтобы проанализировать масштаб возможного разглашения данных и принять меры по смягчению последствий.
Будет проведен всесторонний анализ безопасности, программ и процедур Пентагона.
– В течение 45 дней министр получит первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур, связанных с защитой секретной информации, — подчеркнула Сингх.
Она добавила, что Пентагон тесно контактирует с Белым домом, Конгрессом США, союзниками и партнерами по этому вопросу.
Сингх также напомнила, что расследование “утечки” документов осуществляет Министерство юстиции США.
Как известно, в сети в последнее время появились якобы засекреченные военные документы США. Среди прочего, они включают оценки американской разведки о ходе войны в Украине и якобы содержат данные о вооружении для ВСУ перед контрнаступлением.
По подозрению в причастности к “утечке” задержали 21-летнего военнослужащего национальной гвардии Джека Тейшейру. Ему предъявлены обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов.
В Белом доме не исключают, что “слитые” документы Пентагона могут содержать неполную информацию, или вообще являются подделкой.
Источник: Минобороны США
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