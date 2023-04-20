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”Утечка” документов Пентагона: ЧВК Вагнера безуспешно пыталась купить оружие у Китая

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Российская частная военная компания Вагнера, участвующая в кровавой войне РФ против Украины, в начале 2023 года безуспешно просила Китай о поставках оружия.

Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на “утечку” секретных документов США.

Согласно “слитому” документу, представители ЧВК Вагнера, которую контролирует близкий соратник Путина Евгений Пригожин, “искали боеприпасы и оборудование” в Китае в начале этого года.

Прямой запрос “вагнеровцев” к КНР по военной помощи свидетельствует об уверенности ЧВК в том, что Пекин будет готов вооружить Россию.

Но по состоянию на начало января Китай “не отправлял (ЧВК Вагнера, – Ред.) никакого оружия, даже для испытаний, и не имел контактов с ЧВК по поставкам оружия”, отмечается в документе.

Ранее США публично заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок в Россию летального оружия. Однако нет никаких доказательств того, что Пекин оказывал такую помощь.

В “слитом” документе Пентагона упоминаются также успешные примеры покупки “вагнеровцами” оружия у двух близких союзников Москвы: Сирии и Беларуси.

Отмечается, что по состоянию на начало января Беларусь “уже предоставила 50% обещанного оружия” и предложила поставить боевикам ЧВК Вагнера 300 тыс. снарядов для гранатометов ВОГ-17. А в Сирии наемники приобрели шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат “в неустановленное время”.

Документ также содержит информацию о контактах между “вагнеровцами” и Турцией по вопросам продажи оружия. Наемники пытались договориться о покупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок. Но в Турции ответили, что не могут экспортировать гаубицы, контрбатарейные системы и другое вооружение.

Пригожин, известный также как “повар Путина”, создал ЧВК Вагнера в 2014 году, после вторжения войск РФ на Восток Украины. Наемники были задействованы в ряде стран, где РФ имеет интересы: в частности, в Украине, Сирии, Центральноафриканской Республике.

В Украине “вагнеровцы” неоднократно совершали военные преступления и преступления против человечности.

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Китай, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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