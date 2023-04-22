Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Мировые новости
Валентина Летяк, редактор ленты

Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Стратегия США заключается в поддержке Украины, сколько это потребуется. Относительно завершения войны, она должна закончиться переговорами между Киевом и Москвой, но только на условиях украинцев.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможности проведения таких переговоров в ближайшее время.

— Сам президент Зеленский четко дал понять, что война в конце концов должна завершиться переговорами, но на условиях, которые устраивают украинцев. Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна пытается стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь. Очень разные обстоятельства, — подчеркнул дипломат. 

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. Department of State

Война в Украине, Госсдеп США, Російська агресія, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны
Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США
Португалия предоставит Украине пять бронемашин — глава Минобороны
В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине – разведка Британии
Акція Безсмертний полк у РФ
В последнем пакете США для Украины — противотанковые мины времен холодной войны — NYT
Мінне поле
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.04.2023
карта бойових дій 2023
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь