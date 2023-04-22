Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины — Госдеп США

Стратегия США заключается в поддержке Украины, сколько это потребуется. Относительно завершения войны, она должна закончиться переговорами между Киевом и Москвой, но только на условиях украинцев.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможности проведения таких переговоров в ближайшее время.

— Сам президент Зеленский четко дал понять, что война в конце концов должна завершиться переговорами, но на условиях, которые устраивают украинцев. Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна пытается стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь. Очень разные обстоятельства, — подчеркнул дипломат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. Department of State

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.