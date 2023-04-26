Специальным представителем от Китая, которого отправят в Украину и другие страны, станет Ли Хуэй, который пробыл 10 лет на посту посла в России.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Ли Хуэй — бывший посол Китая в России, который занимал эту должность с 2009 до 2019 года. Сейчас он находится на должности представителя КНР по евразийским делам.

Chinese special delegation to resolve the Ukrainian crisis in Ukraine and other countries will be headed by former Chinese Ambassador to Russia Li Hui — Chinese Foreign Ministry pic.twitter.com/8BsI295DEb — Spriter (@Spriter99880) April 26, 2023

В МИД Китая не сообщали больше подробностей относительно того, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.

Известно, что Ли Хуэй в 1981-1985 годах работал в посольстве Китая в СССР. Дипломат имеет две награды от диктатора Владимира Путина — в 2006 году он получил благодарность главы Кремля “за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР”. В 2019 году Путин наградил его “Орденом дружбы”.

Телефонный разговор в среду стал первым разговором Си с Зеленским после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В телефонном разговоре с Зеленским Си сказал, что спецпредставитель поедет в Украину и другие страны, чтобы помочь провести “углубленную коммуникацию” со всеми сторонами для политического урегулирования украинского “кризиса”.

Источник : CNN

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