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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Китай отправит спецпредставителем в Украину Ли Хуэя – он был 10 лет послом в РФ

Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Специальным представителем от Китая, которого отправят в Украину и другие страны, станет Ли Хуэй, который пробыл 10 лет на посту посла в России.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Ли Хуэй — бывший посол Китая в России, который занимал эту должность с 2009 до 2019 года. Сейчас он находится на должности представителя КНР по евразийским делам.

В МИД Китая не сообщали больше подробностей относительно того, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.

Известно, что Ли Хуэй в 1981-1985 годах работал в посольстве Китая в СССР. Дипломат имеет две награды от диктатора Владимира Путина — в 2006 году он получил благодарность главы Кремля “за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР”. В 2019 году Путин наградил его “Орденом дружбы”.

Телефонный разговор в среду стал первым разговором Си с Зеленским после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В телефонном разговоре с Зеленским Си сказал, что спецпредставитель поедет в Украину и другие страны, чтобы помочь провести “углубленную коммуникацию” со всеми сторонами для политического урегулирования украинского “кризиса”.

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Источник: CNN
Дипломаты, Китай, посольства, Україна
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