Специальным представителем от Китая, которого отправят в Украину и другие страны, станет Ли Хуэй, который пробыл 10 лет на посту посла в России.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Ли Хуэй — бывший посол Китая в России, который занимал эту должность с 2009 до 2019 года. Сейчас он находится на должности представителя КНР по евразийским делам.

Chinese special delegation to resolve the Ukrainian crisis in Ukraine and other countries will be headed by former Chinese Ambassador to Russia Li Hui — Chinese Foreign Ministry pic.twitter.com/8BsI295DEb

