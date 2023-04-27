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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия пытается дестабилизировать Молдову, используя выборы в Гагаузии — Санду

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в том, что она вмешивается во внутренние дела Молдовы. По ее словам, большинство кандидатов на предстоящих выборах главы автономной Гагаузии оказались российскими агентами.

Об этом сообщает Reuters.

Гагаузия на этой неделе будет выбирать главу своего правительства. Молдова запретила российской региональной делегации посетить этот регион накануне выборов. Делегацию возглавил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что ему отказали во въезде в Молдову.

– Мы видим открытое вмешательство, он направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать одного из кандидатов на выборах. К сожалению, многие кандидаты там являются агентами России, а не политиками, которые хотят работать на благо народа Гагаузии, – сказала Санду.

По ее словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

– Россия не уважает и никогда не уважала наш суверенитет и независимость. И теперь Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы помешать нашему европейскому курсу, спровоцировать хаос, – отметила президент Молдовы.

Ранее сообщалось, что Россия пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины. По словам Санду, РФ пытается свергнуть конституционный строй в Молдове, вмешаться во внутренние дела страны, распространять пропаганду и дезинформацию.

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Источник: Reuters
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