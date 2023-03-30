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РФ хоче використати Молдову у війні проти України, як це відбувається з Білоруссю – Санду

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Майя Санду
Фото: Getty Images

Росія намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє Vocea Basarabiei.

– Спроби РФ підірвати, повалити владу, і ми маємо докази. Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю, – сказала вона.

Санду нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

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– Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян і тому її не можна використовувати так, як використало б проросійське керівництво, – додала вона.

Глава держави стверджує, що Російська Федерація не припинить спроби дестабілізувати Молдову.

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