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Юлия Соколова, редактор ленты

Ограничения на 4 вида продукции: в ЕС достигли договоренности по импорту из Украины

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Европейская комиссия достигла договоренности с пятью странами-членами ЕС (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) по импорту украинской аграрной продукции.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

– Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в Евросоюз. Мы договорились с Украиной и пятью соседними странами-членами ЕС, как урегулировать эту ситуацию, — отметил он.

Домбровскис уточнил, что Еврокомиссия пытается действовать так, чтобы решить проблемы фермеров как в странах ЕС, так и в Украине.

Ключевые элементы договоренности заключаются в следующем:

  • Польша, Словакия, Болгария и Венгрия отменят односторонние меры по запрету импорта украинской агропродукции (Румыния такой запрет не вводила).
  • Будут введены “исключительные меры защиты” для четырех видов продукции из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника. Речь идет о запрете импорта этих товаров в указанные страны ЕС. Продукция будет транспортироваться через их территорию только транзитом.
  • Будет проведено исследование некоторых других украинских продуктов, в частности подсолнечного масла (речь идет об изучении влияния импорта этой продукции на рынки стран ЕС).
  • Для фермеров из пяти стран будет выделен дополнительный пакет финансовой поддержки в размере €100 млн.
  • Продолжится работа над обеспечением экспорта продукции из Украины в другие страны Евросоюза через сухопутный логистический маршрут (Пути солидарности).

Домбровскис заверил, что эти условия были согласованы с украинской стороной. Срок действия ограничений он не озвучил.

Достижение компромисса приветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Я приветствую достигнутую принципиальную договоренность по транзиту 4 видов украинского зерна и семян. Соглашение, которое сохраняет как экспортную способность Украины, чтобы она продолжала кормить мир, так и средства к существованию наших фермеров, — подчеркнула она.

Как известно, в начале апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели односторонний временный запрет на импорт агропродукции из Украины. Этому предшествовали протесты фермеров, которые жалуются, что теряют прибыль из-за ввоза более дешевого украинского зерна. В то же время продолжал действовать транзит продукции.

28 апреля президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых отметил, что блокирование импорта бьет по Украине политически и экономически.

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Еврокомиссия, Импорт, Аграрии, аграрний бізнес, Болгария, Экспорт, Зерно, Польша, Румунія, Словакия, Венгрия, Украина-ЕС
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