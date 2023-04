Европейская комиссия достигла договоренности с пятью странами-членами ЕС (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) по импорту украинской аграрной продукции.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис уточнил, что Еврокомиссия пытается действовать так, чтобы решить проблемы фермеров как в странах ЕС, так и в Украине.

????WE HAVE A DEAL????@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine ???????????????? — with @jwojc

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023