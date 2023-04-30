Правительство Дании выделило €1 млрд на восстановление Украины

Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год объемом €1 млрд. Особое внимание будет уделено восстановлению страны, в частности, реконструкции Николаева.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен во время брифинга в Одессе.

— Основная цель программы — восстановление Украины. Особое место в этой программе займет реконструкция Николаева, — отметил датский министр.

Расмуссен утверждает, что осуждает ракетные атаки российских войск против Николаева, которые произошли недавно. По его словам, армия РФ лишь подкрепляет решимость Дании еще больше помогать Украине.

— Успеха можно достичь только в партнерстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии. Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу надо бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами, — подчеркнул Расмуссен.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.