Если вы нейтральны, вас проглотит империя зла: интервью с Каей Каллас

Недавно Украину впервые с визитом со времени полномасштабного вторжения России посетила премьер Эстонии Кая Каллас.

В Украине ее поездка выдалась довольно насыщенной. Она посетила Бучу, Бородянку и Житомирскую область. Кроме того, она выделила время и дала эксклюзивное интервью Фактам недели.

Позиция Каллас в поддержке Украины настолько активна, что в чем-то ее можно сравнить с британским Борисом Джонсоном. Именно Каллас в марте призвала Евросоюз собрать миллион артиллерийских боеприпасов для Украины. И это решение было принято довольно быстро.

— В одном из интервью вы сказали, что для принятия этого решения понадобилось пять недель. Насколько было трудно убедить членов ЕС, что было самым сложным в этом?

— Я думаю, что важно мыслить нестандартно. Как мы можем помочь Украине выиграть эту войну? Потому что другого выхода нет. И когда я услышала от военно-промышленной индустрии, что у них нет заказов, а я знаю, что российская сторона работает в три смены, то мы подумали: а какая может быть возможность двигаться быстрее? — сказала политик.

Весной Таллинн объявил о новом пакете военной помощи Украине на €500 тыс. Речь шла о винтовках, оптических прицелах, биноклях, боеприпасах, патрульных катерах, тепловизорах, а также медицинском снаряжении. И это снаряды 155-го калибра. Свою часть, из обещанного ЕС миллиона, страна уже собрала и готова их передать.

— Как Эстонии удается делать это так быстро?

— Мы маленькая страна. Говорят, что большой корабль можно развернуть за несколько месяцев, а малый — за несколько дней или даже часов, а это значит, что в маленькой стране мы можем быстро принимать решения и быстро их выполнять. И поэтому мы достаточно эффективны.

Нам четко понятно, что Украина борется за свою свободу, но она также борется за нашу свободу, поэтому помощь Украине является также помощью нашей обороне. Поэтому это не только морально правильно, но и необходимо для нашей собственной обороны, чтобы вы могли бороться и дать отпор агрессору, — говорит Каллас.

Эстония помогает Украине не только оружием и боеприпасами

Это та страна, которая первой на практике начала практическое восстановление, разрушенных российскими оккупантами объектов инфраструктуры. В частности, на Житомирщине. Один из основных проектов — восстановление моста в Малине и строительство детского сада в Овруче.

— Что важно для этого детсада, то, что он является образцовым, то есть сочетает в себе все европейские стандарты. Поэтому все правила, которые действуют в наших садах, будут действовать и здесь, плюс украинские стандарты.

И это модель, которая может применяться везде, потому что мы знаем, что многие детские сады разрушены и их нужно восстанавливать. Таким образом, этот проект прост в использовании, и он также сочетает все стандарты, которые будут действовать, когда вы также присоединитесь к Европейскому Союзу, — добавляет Каллас.

У Эстонии с РФ почти 300 км границы

Эстония играет наперегонки не только в инициативе помогать Украине, но и в изоляции России. Страна имеет почти 300 км общей границы с агрессором, а также горький исторический опыт потери своей независимости.

— Урок, который мы вынесли из 1940-х годов, когда мы потеряли независимость и нашу страну, заключался в следующем: мы думали, если мы нейтральны к тому, что происходит в мире, никто нас не тронет. Но на самом деле, если вы нейтральны, вас проглотит империя зла. И мы усвоили этот урок, больше никогда не будем сами по себе. Мы есть во всех международных организациях, но мы также помогаем нашим друзьям, когда они нуждаются в помощи, — рассказала премьер.

Выдворение посла РФ

В начале этого года Эстония попросила на выход российского посла. А также вдвое уменьшила количество их дипломатов в стране.

— Какая сейчас ситуация в дипломатических отношениях между Эстонией и Россией после высылки послов в начале года?

— Знаете, нас волновало то, что все те люди, которых называли дипломатами, не обязательно были дипломатами. Поэтому мы уменьшили численность посольства. И это шаги, необходимые также для нашего собственного внутреннего мира, потому что Россия намерена создать разногласия и создать разного рода хаос также и внутри стран. И нам не нужно, чтобы это произошло, — рассказала она.

Но в отличие от Эстонии, во многих других странах Евросоюза, до сих пор довольно много российских дипломатов, и они регулярно продвигают интересы Кремля, которые иногда находят отклик у некоторых европейских политиков.

— Вы общаетесь с десятками политиков в Евросоюзе, встречаете ли вы сторонников позиции, что с Россией нужно договариваться?

— Не так прямо, но, конечно, мы иногда слышим о, знаете, окончании войны. Мол, война — это плохо, мир — это хорошо. Это понятное дело. И когда ты как бы на стороне войны, ты похож на плохого парня. Но я пытаюсь это объяснить.

Мир для нас означал, что людей депортировали, наше имущество было национализировано, а нашу культуру и наш язык подавляли. И все это произошло. Так что, знаете, мир и оккупированные территории не означают прекращения человеческих страданий.

О привлечении РФ к ответственности

Эстония также активно выступает за привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине. Ордер Международного уголовного суда на арест Путина, по мнению Каллас, — это сообщение Кремлю, что ни один из российских чиновников не имеет индульгенции.

— Каким вы видите механизм привлечения России к ответственности?

— То, над чем я работаю, — это ответственность не только за военные преступления, но и за преступления агрессии. Разница в том, что преступление агрессии является преступлением руководства. Но нам нужен специальный трибунал, специальный международный трибунал, чтобы преследовать эти преступления, то есть преследовать также Путина, Лаврова, всех руководителей государства, которое решило напасть на Украину.

Я считаю, что это очень важно, чтобы разорвать этот исторический цикл, когда Россия атакует своих соседей повсюду, как они это делали в истории. И если мы не привлечем их к ответственности, они будут делать это и в будущем, — говорит она.

О членстве Украины в НАТО

Надежная гарантия безопасности Украины — это членство в НАТО, считает Каллас. Но насколько это вступление возможно до завершения войны? Вопрос, который довольно часто задают в Украине.

— Мы поддерживаем заявку Украины на сотрудничество в этом плане и пытаемся убедить в этом и других. Мы должны иметь четкую перспективу присоединения Украины после войны. Во-первых, я не думаю, что членство в НАТО возможно, когда идет война. Во-вторых, НАТО является единственной гарантией безопасности. Если есть серые зоны и определенные гарантии безопасности, учитывая, что это не гарантия безопасности, единственной гарантией безопасности является пятая статья договора НАТО.

Эстония верит в победу Украины

Но несмотря на довольно скептические оценки до сих пор по этому поводу есть определенная интрига. Украина, как на поле боя, так и на международной арене каждый раз доказывает — нет ничего невозможного. Что ответит на это НАТО — увидим в июне во время очередного саммита, который запланирован в Вильнюсе.

— Эстония верит в Украину. Эстония верит в победу Украины. И мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно, чтобы вы могли победить и продолжать жить со свободной рыночной экономикой, которая процветает, и в демократической стране, — подытожила премьер-министр.

Маленькая Эстония задает большие тренды: как в объемах помощи Украине, так и в политическом противостоянии России. Инициативы Таллина и эстонского правительства — яркий пример того, как действует надежный союзник и что он может, когда есть крепкая политическая воля.

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