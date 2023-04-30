Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие в рабочей сессии в рамках неформальной встречи руководителей Минфина стран Европейского Союза. В частности, во время встречи обсудили восстановление Украины и координацию финансовой поддержки.

— Масштаб трудностей, которые Украина переживает уже более года, является беспрецедентным в новейшей истории. Несмотря на это, нам удается успешно противостоять вызовам войны благодаря сплоченности украинцев, взвешенной политике правительства и весомой международной поддержке. Сегодня наша финансовая система бесспорно в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление, — сказал Марченко.

Глава Минфина заявил, что в этом году внешнее финансирование государства поступает ритмично, а внутренние доходы бюджета выросли. В частности, это дает возможность финансировать расходы госбюджета своевременно и полностью.

Марченко считает, что Москва должна заплатить за военные преступления против Украины и обратил внимание на вопрос усиления санкций против РФ.

— Даже учитывая беспрецедентные санкции, они не имели достаточно разрушительного воздействия на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, которые позволяют от них уклоняться. Нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направления их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать убытки, — подчеркнул Марченко.

Фото: Минфин

Источник : Минфин

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