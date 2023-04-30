Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ

Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие в рабочей сессии в рамках неформальной встречи руководителей Минфина стран Европейского Союза. В частности, во время встречи обсудили восстановление Украины и координацию финансовой поддержки.

— Масштаб трудностей, которые Украина переживает уже более года, является беспрецедентным в новейшей истории. Несмотря на это, нам удается успешно противостоять вызовам войны благодаря сплоченности украинцев, взвешенной политике правительства и весомой международной поддержке. Сегодня наша финансовая система бесспорно в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление, — сказал Марченко.

Глава Минфина заявил, что в этом году внешнее финансирование государства поступает ритмично, а внутренние доходы бюджета выросли. В частности, это дает возможность финансировать расходы госбюджета своевременно и полностью.

Марченко считает, что Москва должна заплатить за военные преступления против Украины и обратил внимание на вопрос усиления санкций против РФ.

— Даже учитывая беспрецедентные санкции, они не имели достаточно разрушительного воздействия на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, которые позволяют от них уклоняться. Нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направления их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать убытки, — подчеркнул Марченко.

Читайте также
Заморозили счета и запретили въезд: Чехия наложила санкции на патриарха Кирилла
Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ

Фото: Минфин

Источник: Минфин
Європейський Союз, Война в Украине, Мінфін, Санкції проти Росії, Сергей Марченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На войну пошел добровольцем: в Бахмуте погиб журналист Владимир Мукан
Володимир Мукан
РФ использует украинских детей как заложников, чтобы давить на Украину — Лубинец
Дмитро Лубінеці
Франция выделит ВСУ мощный бронетанковый пакет: Зеленский о разговоре с Макроном
Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ
В МИД рассказали, может ли Китай помочь в окончании войны РФ против Украины
Бої на фронті
Важно, чтобы Россия получала сигналы сильнее: Зеленский о санкционном давлении на РФ
Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Направить на восстановление Украины: министр финансов призвал ускорить конфискацию активов РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь