Раненых после лечения будут назначать на другие должности: Маляр анонсировала изменения в ВСУ

Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, после лечения будут назначать на другие должности. Сейчас рабочая группа Министерства обороны и Вооруженных сил Украины уже работает над решением этой проблемы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, полномасштабная война усложнила процессы, которые работали в ВСУ до начала вторжения РФ.

— Стандартная процедура — назначить раненого после лечения на должность, которую тот имеет возможность занимать, во время войны стала для боевых командиров непростой. Полномасштабная война диктует свои условия, — отметила заместитель главы МО.

Маляр обратила внимание, что сейчас вакансий в ВСУ, которые ждут назначения, в десять раз больше, чем раненых.

Она заявила, что уже наработаны конкретные решения, которые планируют реализовать, а также готовятся изменения системного характера в приказ №402 от Министерства обороны (Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины) и действующего законодательства.

Приказ №402 от Министерства обороны

В приказе №402 от Министерства обороны Украины говорится, что военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий), определяет необходимость, условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Согласно действующей редакции приказа, увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе и в военном резерве, или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета.

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