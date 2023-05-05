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Юлия Соколова, редактор ленты

Еще одна соседняя страна хочет ограничить импорт агропродукции из Украины

зерно
Фото: Unsplash

Еще одна соседняя с Украиной страна – Молдова заявила о планах ввести временные ограничения на импорт украинской агропродукции. Речь идет о зерновых и масличных культурах.

О таких намерениях сообщил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля на встрече с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом.

Боля отметил, что Министерство сельского хозяйства Молдовы планирует “временно применить меры, идентичные тем, которые ввели некоторые страны Евросоюза в отношении импорта зерновых и масличных культур из Украины”.

Министр также заявил о планах правительства компенсировать аграриям акциз на дизельное горючее и субсидировать стоимость удобрений.

Владимир Боля убежден, что такой комплекс мер поможет сохранить конкурентоспособность агросектора Молдовы.

Как сообщает местное издание NewsMaker, ранее Ассоциация фермеров Молдовы призвала министерство ввести временные ограничения на импорт украинской агропродукции. В этой организации утверждали, что уже действующее в некоторых странах Евросоюза ограничение импорта спровоцирует рост объемов этой продукции на рынке Молдовы и снижение цен.

Как известно, в начале апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке ввели временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Такому шагу предшествовали протесты фермеров, которые жаловались, что импорт из Украины снизил цены на внутреннем рынке, из-за чего они теряют прибыль.

28 апреля Еврокомиссия достигла компромисса с пятью странами (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) по торговым ограничениям на импорт украинской аграрной продукции.

В МИД Украины подчеркивали, что такой шаг неприемлем, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и принципам единого рынка Евросоюза.

Несмотря на это, Еврокомиссия со 2 мая запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения продлятся до 5 июня.

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Источник: Министерство сельского хозяйства, NewsMaker

Європейський Союз, Импорт, Аграрии, Агробизнес, Зерно, Молдова
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