В знак солидарности: в День Европы у здания Еврокомиссии подняли флаг Украины

Во вторник, 9 мая, у здания Европейской комиссии в Брюсселе подняли государственный флаг Украины рядом с флагами ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, обнародовав фото и видео.

Именно сегодня Евросоюз отмечает День Европы. Поднятием флага ЕС хотел отметить непреклонную поддержку нашей страны.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. ????????????????

As we mark #EuropeDay, we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people.

We stand by the Ukrainian people for as long as it takes.#StandWithUkraine

— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023