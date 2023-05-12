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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский может посетить Италию 13 мая – СМИ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Италию. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники, в частности, в Ватикане.

Сообщается, что в пятницу утром в Палаццо Киджи он встретится с главой правительства Италии Джорджей Мелони. После этого, отмечается, что Зеленский должен отправиться в Ватикан, где его примет Папа Франциск.

Кроме того планируется встреча Владимира Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой в президентском дворце. Никаких деталей пока не раскрывают.

Итальянские СМИ пишут, что после встреч Зеленский отправится в Берлин.

Официального подтверждения визита ни со стороны Киева, ни со стороны Рима не было.

Недавно стало известно о визите Владимира Зеленского в Германию. Сначала сообщалось, что приезд украинского президента в Берлин запланирован на 13 мая.

Там он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцом, после чего у лидеров запланированы переговоры и пресс-конференция.

Источник: la Repubblica

Италия, Ватикан, Владимир Зеленский
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