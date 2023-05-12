Зеленский может посетить Италию 13 мая – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Италию. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники, в частности, в Ватикане.
Сообщается, что в пятницу утром в Палаццо Киджи он встретится с главой правительства Италии Джорджей Мелони. После этого, отмечается, что Зеленский должен отправиться в Ватикан, где его примет Папа Франциск.
Кроме того планируется встреча Владимира Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой в президентском дворце. Никаких деталей пока не раскрывают.
Итальянские СМИ пишут, что после встреч Зеленский отправится в Берлин.
Официального подтверждения визита ни со стороны Киева, ни со стороны Рима не было.
Недавно стало известно о визите Владимира Зеленского в Германию. Сначала сообщалось, что приезд украинского президента в Берлин запланирован на 13 мая.
Там он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцом, после чего у лидеров запланированы переговоры и пресс-конференция.
Источник: la Repubblica
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов