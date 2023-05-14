Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество: в Японии выразили обеспокоенность

Япония выразила обеспокоенность военным сотрудничеством России и Китая в Азии. Представители Японии считают, что эти две страны пытаются укрепить совместные военные учения.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в комментарии иностранным журналистам.

— Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество, включая совместные полеты своих бомбардировщиков и совместные военно-морские учения вблизи Японии, — сказал Хаяхши.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе является неделимой с начала полномасштабной войны России против Украины.

Вторжение России пошатнуло саму основу международного порядка, а Владимир Путин должен столкнуться с общим ответом мирового сообщества, сказал он министрам международных дел в Швеции.

Источник : The Guardian

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