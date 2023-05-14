Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество: в Японии выразили обеспокоенность
Япония выразила обеспокоенность военным сотрудничеством России и Китая в Азии. Представители Японии считают, что эти две страны пытаются укрепить совместные военные учения.
Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в комментарии иностранным журналистам.
— Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество, включая совместные полеты своих бомбардировщиков и совместные военно-морские учения вблизи Японии, — сказал Хаяхши.
По его словам, ситуация с безопасностью в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе является неделимой с начала полномасштабной войны России против Украины.
Вторжение России пошатнуло саму основу международного порядка, а Владимир Путин должен столкнуться с общим ответом мирового сообщества, сказал он министрам международных дел в Швеции.