Маленький лидер, который убивает людей: Зеленский о Путине и режиме в РФ

Ежедневно увеличивается количество людей, которые открывают глаза и начинают видеть не большую армию России и не великого Путина, а маленького лидера Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с представителями итальянских СМИ.

— И почему он (Путин, — Ред.) далеко от чего-либо, он точно теперь далеко от той России, в которой были связи с цивилизованным миром. Сегодня он изолирован своим присутствием в Кремле, он изолирует людей, экономику, историю, язык, все, что у них было накоплено, он стер. И стер наши отношения, потому что пришел на нас своей агрессией, неспровоцированной войной. А почему мы ближе? Потому что ежедневно мы их отодвигаем с нашей территории и ежедневно людей становится больше, которые открывают глаза на все это и видят небольшую армию и не большого Путина. А маленького лидера, который дезинформирован и просто является убийцей, который защищает свое кресло и убивает людей и не только наших, а убивает и своих, — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Путин очищает от людей и от всего живого.

– Он (Путин, – Ред.) и не приносил нам мир, он приносил нам агрессию. Ему все равно на людей, его люди демотивированы с самого начала. У него нет никакой сильной армии, у него есть миллионы людей, которых он бросает под танки. Они отправили истязать нас, убивать нас на нашу землю и они не мотивированы.

И они привлекли “зеков”, и они (заключенные, — Ред.) не могут вернуться назад, они не могут бежать назад от выстрелов, потому что если они возвращаются с линии фронта назад, их расстреливают. Вот вам и ценность. Но я об их отношении к людям. Итак, когда вы спрашиваете, нужно ли это (привлечение заключенных, — Ред.) Путину. Да, потому что он ежедневно проигрывает на поле боя. Его армия уже давно не вторая, – говорит он.

Кроме того, Зеленский отметил, что жесточайший режим в России, который возглавил Путин и он ничем не отличается от нацистского режима.

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