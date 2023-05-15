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В Гааге появится реестр разрушений в Украине в результате агрессии РФ – глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

В Гааге (Нидерланды) появится специальный реестр разрушений, нанесенных Украине во время развязанной РФ полномасштабной войны.

Это подтвердила сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, анонсируя темы саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Она отметила, что РФ должна заплатить за разрушения во время войны, и создание реестра ущерба станет первым шагом на этом пути.

Соответствующее решение планируют утвердить на саммите.

– В Рейкьявике мы обсудим, как привлечь РФ к ответственности. Я поддерживаю создание трибунала, чтобы привести российские преступления агрессии в суд. Мы также примем решение о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг, но очень хороший в направлении российской компенсации, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что во время всех встреч и обсуждений лидеры ЕС должны соблюдать два ключевых принципа: первый – Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится; второй – ничего об Украине без Украины.

По словам главы Еврокомиссии, первый принцип предполагает стабильную финансовую поддержку нашей страны также после 2023 года и ускорение военной помощи “здесь и сейчас”. А второй принцип “означает сильную поддержку мирной формулы”, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Украина – это страна, на которую грубо напали. И поэтому Украина должна устанавливать основные принципы для справедливого мира, — отметила фон дер Ляйен.

Как известно, саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике. Это четвертая подобная встреча лидеров ЕС за 74-летнюю историю организации.

В конце апреля генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что уже в мае будет создан Международный реестр ущерба, нанесенного Украине Россией. Штаб-квартира нового института будет находиться в Гааге с филиалом в Киеве.

Кроме того, Украина и Нидерланды договорились, что в Гааге должен быть размещен спецтрибунал по поводу преступления агрессии РФ.

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Источник: Еврокомиссия
Еврокомиссия, Война в Украине, Совет Европы, Російська агресія, Саміт, Урсула фон дер Ляєн
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