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В Латвии вслед за Литвой и Польшей собираются переименовать Калининград

Латвія, Рига
Фото: Pixabay

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует переименовать город Калининград.

Соответствующее объявление комиссия обнародовала в понедельник, 15 мая.

Эксперты советуют использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое немецкое название Кенигсберг вместо русского названия Калининград для обозначения соответствующего русского эксклава.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал предложение комиссии короткой фразой: Итак, Караляучи.

Напомним, что в Литве также собираются переименовать Калининград, поскольку текущее название города является “советским нарративом, который возник во время агрессии СССР в эпоху Второй мировой войны”.

Предлагается изменить текущий вариант названия на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

В Польше уже официально переименовали Калининград в Крулевец.

Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что русское название для города является искусственным, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.

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Латвия, Перейменування міст, Россия
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