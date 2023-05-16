В Латвии вслед за Литвой и Польшей собираются переименовать Калининград
Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует переименовать город Калининград.
Соответствующее объявление комиссия обнародовала в понедельник, 15 мая.
Эксперты советуют использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое немецкое название Кенигсберг вместо русского названия Калининград для обозначения соответствующего русского эксклава.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал предложение комиссии короткой фразой: Итак, Караляучи.
Tātad Karaļauči https://t.co/OHAXPVqDLY
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 15, 2023
Напомним, что в Литве также собираются переименовать Калининград, поскольку текущее название города является “советским нарративом, который возник во время агрессии СССР в эпоху Второй мировой войны”.
Предлагается изменить текущий вариант названия на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).
В Польше уже официально переименовали Калининград в Крулевец.
Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что русское название для города является искусственным, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.
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