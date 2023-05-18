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Чехия лишила РФ права на бесплатное пользование земельными участками

Чехія, Прага
Фото: Unsplash

Чехия отменила решения, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны.

Об этом сообщил министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.

— Мы отменили правительственные решения, принятые под оружием российских танков после оккупации нашей страны, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на нашей территории, — написал он в Twitter.

Дворжак подчеркнул, что несанкционированные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины.

По словам министра, в 2020 году России сообщили о несанкционированном бесплатном использовании квартир и земель, однако никакого ответа получено не было.

Как пишет издание České noviny, дело касается пражских квартир рядом с посольством РФ, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха во Влканчицах и Еванах.

— Сегодняшняя отмена постановления коснется 59 земельных участков. Россия должна выполнить соответствующие налоговые обязательства по указанным объектам, — говорится в материале.

Кроме того, вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании на основе договоров аренды.

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Война в Украине, Россия, Чехия
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