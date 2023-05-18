Чехия лишила РФ права на бесплатное пользование земельными участками

Чехия отменила решения, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны.

Об этом сообщил министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.

— Мы отменили правительственные решения, принятые под оружием российских танков после оккупации нашей страны, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на нашей территории, — написал он в Twitter.

Дворжак подчеркнул, что несанкционированные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины.

По словам министра, в 2020 году России сообщили о несанкционированном бесплатном использовании квартир и земель, однако никакого ответа получено не было.

Как пишет издание České noviny, дело касается пражских квартир рядом с посольством РФ, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха во Влканчицах и Еванах.

— Сегодняшняя отмена постановления коснется 59 земельных участков. Россия должна выполнить соответствующие налоговые обязательства по указанным объектам, — говорится в материале.

Кроме того, вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании на основе договоров аренды.

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