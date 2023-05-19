Имеет намерение и возможности: РФ может атаковать критическую инфраструктуру Запада — Уоллес

Страна-агрессор Российская Федерация может планировать атаки на критическую инфраструктуру западных государств. В частности, для реализации этих замыслов она имеет специальные подводные лодки и корабли-шпионы.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии иностранным журналистам.

Он утверждает, что в РФ есть специальная военно-морская программа, которая направлена на наблюдение или атаку против критически важной инфраструктуры своих противников.

— У них есть ряд подводных лодок и других единиц оборудования, корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для этих целей, — отметил Уоллес.

Министр обороны Великобритании считает, что область критической инфраструктуры стран Запада сейчас нуждается в защите из-за возможной атаки России, которая начала полномасштабное вторжение против Украины.

Источник : The Guardian

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