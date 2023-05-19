Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Поврежденную в Украине систему противовоздушной обороны Patriot уже починили и полностью вернули к работе в рядах ВСУ.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время онлайн-брифинга вечером 18 мая.

Представительница оборонного ведомства США отметила, что поврежденная в Украине система ПВО Patriot уже отремонтирована и полностью возвращена в строй.

Недавно стало известно, что американская система Patriot получила повреждения в результате российской атаки на Киев в ночь на 16 мая.

Американские чиновники заявили, что система работает, а радар Patriot не был поврежден. Сейчас неизвестно, какая именно часть ЗРК была повреждена в результате ракетного удара или падения обломков.

Читайте также
Зеленский: Наши приоритеты – дополнительные системы ПВО, ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие
Володимир Зеленський

Война в Украине, Міноборони, Пентагон, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Имеет намерение и возможности: РФ может атаковать критическую инфраструктуру Запада — Уоллес
Бен Воллес
Зеленский: Наши приоритеты – дополнительные системы ПВО, ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие
Володимир Зеленський
Подоляк: Любые заявления о “замораживании конфликта” в Украине являются фикцией
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Не только самолеты: Кулеба назвал три ключевых решения, которые Украина ожидает от партнеров
Дмитро Кулеба
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Ужасы плена: история бойца ВСУ, побывавшего в российских застенках
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон
Прочь серп и молот: в Киеве декоммунизируют щит Родины-матери
Батьківщина мати
С трезубом и байрактарами! Какие вышиванки популярны среди украинцев
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь