Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон

Поврежденную в Украине систему противовоздушной обороны Patriot уже починили и полностью вернули к работе в рядах ВСУ.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время онлайн-брифинга вечером 18 мая.

Представительница оборонного ведомства США отметила, что поврежденная в Украине система ПВО Patriot уже отремонтирована и полностью возвращена в строй.

Недавно стало известно, что американская система Patriot получила повреждения в результате российской атаки на Киев в ночь на 16 мая.

Американские чиновники заявили, что система работает, а радар Patriot не был поврежден. Сейчас неизвестно, какая именно часть ЗРК была повреждена в результате ракетного удара или падения обломков.

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