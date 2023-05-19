Юлия Захарченко, редактор ленты
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу — Пентагон
Поврежденную в Украине систему противовоздушной обороны Patriot уже починили и полностью вернули к работе в рядах ВСУ.
Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время онлайн-брифинга вечером 18 мая.
Представительница оборонного ведомства США отметила, что поврежденная в Украине система ПВО Patriot уже отремонтирована и полностью возвращена в строй.
Недавно стало известно, что американская система Patriot получила повреждения в результате российской атаки на Киев в ночь на 16 мая.
Американские чиновники заявили, что система работает, а радар Patriot не был поврежден. Сейчас неизвестно, какая именно часть ЗРК была повреждена в результате ракетного удара или падения обломков.
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