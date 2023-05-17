Система Patriot отримала “незначні ушкодження” під час російської атаки – CNN

Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot внаслідок російської ракетної атаки у вівторок вранці є мінімальними.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на заяву трьох американських чиновників. Один із них назвав пошкодження незначними.

Зазначається, що США направили інспекторів для перевірки системи після повідомлення Києва, що одна із систем, ймовірно, пошкоджена.

За словами чиновників, сама система функціонує, а радарний компонент Patriot, що є одним із найважливіших її елементів, не пошкоджено. Крім того, американські чиновники вважають, що Patriot не потрібно буде відправляти на ремонт.

Повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Ці компоненти працюють разом, щоб випустити ракету Patriot й успішно навести її на ціль.

Невідомо, яка саме частина Patriot дістала ушкодження і чи була вона пошкоджена власне ракетним ударом чи уламками. Після російської атаки у вівторок Повітряні сили ЗСУ повідомили, що успішно перехопили всі шість російських ракет Кинджал.

Раніше CNN із посиланням на американського чиновника писав, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, унаслідок ракетного обстрілу Києва. Водночас у Білому домі не змогли підтвердити пошкодження ЗРК Patriot внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 16 травня.

Джерело : CNN

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