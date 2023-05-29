Лукашенко предлагает ядерное оружие странам, готовым вступить в Союзное государство
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны, желающие присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, получат ядерное оружие.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Лукашенко для российского пропагандистского канала.
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что никто не против того, чтобы Казахстан и другие страны имели такие же тесные отношения, какие Беларусь имеет с Российской Федерацией.
— Все очень просто. Присоединяйтесь к Союзному государству Беларуси и России. И все: ядерное оружие будет у всех, – заявил Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства Беларуси и России был подписан в 1999 году. Он подразумевает широкомасштабный союз, который охватывает экономику, информационные технологии, сельское хозяйство и безопасность границ между двумя странами.
Пока неясно, насколько широким является приглашение Лукашенко присоединиться к Союзному государству, так как никакой конкретики нет. Но его слова о ядерном оружии могут усилить беспокойство, особенно в свете постоянных угроз миру со стороны Москвы.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко