РФ вивчає ініціативу Трампа про повітряне перемир’я, але без припинення війни

Російська Федерація розглядає пропозицію президента США Дональда Трампа про повітряне перемир’я в Україні без припинення повномасштабної війни.

Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з ситуацією, які попросили не називати їхніх імен.

РФ обдумує пропозицію про повітряне перемир’я

Як стверджують співрозмовники, візит спеціального представника США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня дає останню можливість для досягнення мирної угоди щодо України з американським президентом Дональдом Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

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Одне з джерел заявило, що можливою пропозицією США може бути призупинення авіаударів з використанням дронів і ракет як жест деескалації з боку Росії, проте за умови, що Україна приєднається до цього рішення.

Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на загальне припинення вогню в Україні через просування окупантів на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними, стверджують співрозмовники.

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити високі мита на країни, включаючи Китай та Індію, які купують російську нафту та інші товари, щоб посилити тиск на Путіна для припинення війни проти України.

Нещодавно Трамп посилив критику на адресу Індії, заявивши, що протягом наступних 24 годин він істотно підвищить мита на експорт до США, щоб покарати Нью-Делі за купівлю російської нафти і підтримку військової машини Путіна.

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